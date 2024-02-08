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До −25 градусов похолодает в Свердловской области

Сразу после оттепели в регион придут 20-градусные морозы.
Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 80% 766 мм рт. ст. +3°

В Свердловскую область в ближайшие выходные придет морозная погода.

В пятницу, 9 февраля, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой, умеренный снег. В отдельных районах на дорогах гололедица в виде снежного наката, предупреждают синоптики. Днем температура воздуха установится на отметке −7…-12 градусов, ночью −8…-13, а при прояснении до −18.

10 февраля днем ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Днем −12..-17, градусов, ночью −18…-23.

В воскресенье, 11 февраля, снег прекратится, а в ночные часы столбики термометров некоторых районах региона опустятся до −20…-25 градусов.

Напомним, на Среднем Урале на ф8 февраля объявлено предупреждение о сильном снеге и метелях.