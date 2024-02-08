До −25 градусов похолодает в Свердловской области

В Свердловскую область в ближайшие выходные придет морозная погода.
В пятницу, 9 февраля, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой, умеренный снег. В отдельных районах на дорогах гололедица в виде снежного наката, предупреждают синоптики. Днем температура воздуха установится на отметке −7…-12 градусов, ночью −8…-13, а при прояснении до −18.
10 февраля днем ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Днем −12..-17, градусов, ночью −18…-23.
В воскресенье, 11 февраля, снег прекратится, а в ночные часы столбики термометров некоторых районах региона опустятся до −20…-25 градусов.
Напомним, на Среднем Урале на ф8 февраля объявлено предупреждение о сильном снеге и метелях.