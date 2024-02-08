До −25 градусов похолодает в Свердловской области

В пятницу, 9 февраля, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой, умеренный снег. В отдельных районах на дорогах гололедица в виде снежного наката, предупреждают синоптики. Днем температура воздуха установится на отметке −7…-12 градусов, ночью −8…-13, а при прояснении до −18.