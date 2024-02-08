Комментатору Губерниеву не понравилось отсутствие тележек в омском аэропорту

8 февраля известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев приземлился в Омске. Журналист прилетел поработать на Кубке Континентальной Лиги — 2024. И был крайне разочарован отсутствием сервиса в омском аэропорту.
— Какой прекрасный (нет) аэропорт в Омске!!! Прилетел с тремя большими сумками плюс палки, а тележек нет вовсе!!! И тетенька с улыбкой говорит, тащите как хотите!!! Эх, позорники… Город-миллионер и такоэ…- написал Губерниев в своем телеграм-канале, в котором числится 158 тысяч подписчиков.
В Омске журналист будет комментировать соревнования по боулингу «Золотые финалы» с прямой трансляцией на Матч-ТВ.