Комментатору Губерниеву не понравилось отсутствие тележек в омском аэропорту

— Какой прекрасный (нет) аэропорт в Омске!!! Прилетел с тремя большими сумками плюс палки, а тележек нет вовсе!!! И тетенька с улыбкой говорит, тащите как хотите!!! Эх, позорники… Город-миллионер и такоэ…- написал Губерниев в своем телеграм-канале, в котором числится 158 тысяч подписчиков.