Сергей Кузнецов хочет поставить в Новокузнецке памятник Иосифу Сталину

В эфире программы «Утро с мэром» Сергей Кузнецов дал поручение градостроителям подумать, где в Новокузнецке поставить памятник Иосифу Сталину. Глава города вспомнил, что Новокузнецк когда-то назывался Сталинском и все местные руководители ЦК были на прямой связи с вождём. Однако увековечить политика мэр предложил так, чтобы никого не обидеть.
«Сталин вызывает много противоречий. Есть люди, которых он обидел, есть люди, которых он уничтожил, но благодаря Сталину было сделано очень многое: и большая индустриальная революция, и мощные перевороты, быстрыми скачками развитие и в гражданском обществе, и социальная инфраструктура была подтянута», — говорит Сергей Кузнецов, добавляя, что страна тогда преодолела голод и развила сельское хозяйство и производство.
Тем временем в кузбасских соцсетях запустили опрос, стоит ли почтить память вождя или лучше на эти деньги построить садик. Пока за памятник высказались 309 человек и 246 оказались против.