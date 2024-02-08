Сергей Кузнецов хочет поставить в Новокузнецке памятник Иосифу Сталину

«Сталин вызывает много противоречий. Есть люди, которых он обидел, есть люди, которых он уничтожил, но благодаря Сталину было сделано очень многое: и большая индустриальная революция, и мощные перевороты, быстрыми скачками развитие и в гражданском обществе, и социальная инфраструктура была подтянута», — говорит Сергей Кузнецов, добавляя, что страна тогда преодолела голод и развила сельское хозяйство и производство.