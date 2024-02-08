«Во благо наших жителей»: Шагиахметов и Муллин запустили большие автобусы в Нижнекамске

Мидхат Шагиахметов отметил, что Нижнекамск — это особый город для Республики Татарстан, центр нефтехимии. Сегодня предприятия и сам город переживают очередной виток развития. Также здесь, как и по всей стране, реализуются национальные проекты. Воплощаются в жизнь и республиканские программы, инициированные Раисом РТ Рустамом Миннихановым.