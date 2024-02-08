«Во благо наших жителей»: Шагиахметов и Муллин запустили большие автобусы в Нижнекамске

Новые машины начали курсировать по маршрутам № 1, 10 и 56. В ближайшее время на рейсы выйдут и другие автобусы. Они будут ходить по маршрутам № 30 и 30а.
Мидхат Шагиахметов отметил, что Нижнекамск — это особый город для Республики Татарстан, центр нефтехимии. Сегодня предприятия и сам город переживают очередной виток развития. Также здесь, как и по всей стране, реализуются национальные проекты. Воплощаются в жизнь и республиканские программы, инициированные Раисом РТ Рустамом Миннихановым.
«Буквально недавно на [заседании] коллегии Министерства транспорта РТ нашим муниципальным образованиям были вручены ключи от комфортабельных автобусов, чтобы жители этих городов получили новое качество обслуживания. Сегодня республика развивается во благо наших городов, жителей и повышения качества их жизни», — сказал Мидхат Шагиахметов.
Глава района Рамиль Муллин добавил, что для Нижнекамска сегодня важный день, когда подводятся итоги года, определяются цели дальнейшего развития.
«Мы получили подарок от руководства страны и республики — это новые автобусы, которые сегодня отправятся в свой первый рейс. Общественному транспорту мы уделяем большое внимание и думаем, что они кратно улучшат качество обслуживания», — подчеркнул он.
Современные автобусы производит челнинская компания РариТЭК. Lotos рассчитан на 92 человека, в том числе предусмотрено 25−27 посадочных мест. В ходе теста у него отметили экологичность и большую вместимость.