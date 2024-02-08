В мэрии Перми объяснили ситуацию с горами снега на парковках для инвалидов

«В частности, 6 февраля на парковочном месте для инвалидов в Разгуляе проводили механическую и ручную уборку снега. В Дорожно-эксплуатационной службе обращают внимание, что очередность уборки и вывоза снега определяется в соответствии с категорийностью дорог. Уборка улиц начинается по окончании снегопада с последующим формированием снежных валов для вывоза на полигон», — пояснили в горадминистрации.