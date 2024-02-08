В мэрии Перми объяснили ситуацию с горами снега на парковках для инвалидов

Ситуацию с горами снега на парковках для инвалидов perm.aif.ru прокомментировали в мэрии Перми.
«В частности, 6 февраля на парковочном месте для инвалидов в Разгуляе проводили механическую и ручную уборку снега. В Дорожно-эксплуатационной службе обращают внимание, что очередность уборки и вывоза снега определяется в соответствии с категорийностью дорог. Уборка улиц начинается по окончании снегопада с последующим формированием снежных валов для вывоза на полигон», — пояснили в горадминистрации.
В ведомстве добавили, что информацию о ненадлежащем состоянии парковок передали в Дорожно-эксплуатационную службу для отработки.
По всем вопросам, связанным с уборкой и вывозом снега из центрально-планировочного района, пермякам рекомендуют обращаться по номеру краевой дорожно-эксплуатационной службы: 235−70−00.
Напомним, снег, который спецтехника складирует на парковках для инвалидов в центре Перми, возмутил руководителя пермской общественной организации «Счастье жить» Анастасию Гилёву. 7 февраля Анастасия Гилёва на своей странице в соцсети «Вконтакте» пояснила, что, в частности, это замечание касается парковок на улицах Екатерининской, Луначарского и Окулова. Общественница заявила, что требует незамедлительной очистки засыпанных снегом участков и ожидает системных изменений.