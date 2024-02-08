На севере Волгограда реконструируют братскую могилу защитников Сталинграда

В братской могиле на проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе областного центра похоронены воины 45-й стрелковой дивизии им. Щорса, защищавшие Сталинград.
Ранее специалисты уже демонтировали поврежденные конструкции подпорной стенки, фрагменты оснований парапета, лестниц. Позже рабочие собрали тепловой шатер, который позволяет поддерживать необходимый температурный режим для проведения работ.
На данный момент подрядчик укрепляет конструкции стелы, сообщили в мэрии города.
В ходе реконструкции будет восстановлен сам памятник, площадка у его подножия, лестницы, ограждения. Также специалисты озеленят прилегающую территорию.
Напомним, восстанавливать памятник начали еще в 2022 году, но тогда работы пришлось отложить, так как при демонтаже облицовки были обнаружены скрытые разрушения. Пришлось дополнительно обследовать мемориал и укреплять основание конструкции.
Отметим, что работа по приведению в порядок военных мемориалов, проводится в Волгоградской области регулярно и находится на контроле главы региона Андрея Бочарова. В 2022 году в рамках губернаторской программы были обновлены 40 мемориалов и воинских захоронений в 20 городских округах и муниципальных районах области. В 2023 году в регионе привели в порядок свыше 80 памятников.