На севере Волгограда реконструируют братскую могилу защитников Сталинграда

Отметим, что работа по приведению в порядок военных мемориалов, проводится в Волгоградской области регулярно и находится на контроле главы региона Андрея Бочарова. В 2022 году в рамках губернаторской программы были обновлены 40 мемориалов и воинских захоронений в 20 городских округах и муниципальных районах области. В 2023 году в регионе привели в порядок свыше 80 памятников.