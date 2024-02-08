В Бахчисарайском парке миниатюр родился «мультяшный» барашек

Барашки валийской породы отличаются белоснежной кучерявой шерстью и черной мордочкой. Именно такой ягненок стал прототипом главного героя популярного мультфильма. Поэтому новорожденного решили назвать Шоном. В настоящее время животное живет в вольере с кроликами и морскими свинками.