Омский аэропорт ответил на резкую критику Губерниева

В компании также отметили, что проведут внутреннее расследование по поводу общения сотрудника аэропорта с пассажиром. Это связано с заявлением Губерниева о том, что в ответ на его претензии служащая аэропорта с улыбкой посоветовала ему: «Тащите как хотите».