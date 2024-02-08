Омский аэропорт ответил на резкую критику Губерниева

Омский аэропорт ответил на критику комментатора Дмитрия Губерниева, который назвал Омск «позорниками» за отсутствие тележек в воздушной гавани. Он пожаловался, что ему пришлось самостоятельно нести три большие сумки и палки.
«В Омском аэропорту отсутствуют багажные тележки в связи с тем, что имеются определенные инфраструктурные ограничения. Размер зоны получения багажа, рассчитанный на определенную пропускную способность, не позволяет размещать багажные тележки. Кроме этого, парковка напротив аэровокзала невелика и ее размеры ограничены городской застройкой, поэтому перемещение тележек по ней приведет к затруднениям в движении автотранспорта», — ответили Губерниеву в аэропорту.
В компании также отметили, что проведут внутреннее расследование по поводу общения сотрудника аэропорта с пассажиром. Это связано с заявлением Губерниева о том, что в ответ на его претензии служащая аэропорта с улыбкой посоветовала ему: «Тащите как хотите».