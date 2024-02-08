Неблагоприятный атмосферный фронт идет на Ростовскую область

В Ростовской области, и в частности в Таганроге, с 9 по 11 февраля ожидается ухудшение погоды, связанное с прохождением атмосферных фронтов. Предупреждение об этом опубликовали власти приморского города.
— Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. По северу области синоптики прогнозируют сильный снег, увеличение высоты снежного покрова до 15−20 см. Сохранится гололедица, в северных территориях обещают снежные заносы, — говорится в прогнозе.
Жителей Дона просят быть предельно осторожными. Во время осадков и ветра лучше держаться поодаль от деревьев, мачт, рекламных баннеров и других конструкций, которые могут сломаться под ударом стихии. Нельзя подходить к оборванным проводам. За помощью можно обратиться по номеру «112».