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Неблагоприятный атмосферный фронт идет на Ростовскую область

Таганрог и ряд других городов Ростовской области накроет непогода с 9 по 11 февраля.
Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 80% 766 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, и в частности в Таганроге, с 9 по 11 февраля ожидается ухудшение погоды, связанное с прохождением атмосферных фронтов. Предупреждение об этом опубликовали власти приморского города.

— Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. По северу области синоптики прогнозируют сильный снег, увеличение высоты снежного покрова до 15−20 см. Сохранится гололедица, в северных территориях обещают снежные заносы, — говорится в прогнозе.

Жителей Дона просят быть предельно осторожными. Во время осадков и ветра лучше держаться поодаль от деревьев, мачт, рекламных баннеров и других конструкций, которые могут сломаться под ударом стихии. Нельзя подходить к оборванным проводам. За помощью можно обратиться по номеру «112».