Неблагоприятный атмосферный фронт идет на Ростовскую область

Жителей Дона просят быть предельно осторожными. Во время осадков и ветра лучше держаться поодаль от деревьев, мачт, рекламных баннеров и других конструкций, которые могут сломаться под ударом стихии. Нельзя подходить к оборванным проводам. За помощью можно обратиться по номеру «112».