В Волгограде китайский Новый год 10 февраля отметят с огненным драконом

В субботу, 10 февраля 2024 года, в Волгограде отметят китайский Новый год. Праздник пройдет на катке в Центральном парке культуры и отдыха в рамках всероссийского проекта «Всей семьей». На нем появятся 10-метровый и огненный драконы. Начнется огненное шоу в 18 часов, сообщили в ЦПКиО.