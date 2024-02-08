В Волгограде китайский Новый год 10 февраля отметят с огненным драконом

В субботу, 10 февраля 2024 года, в Волгограде отметят китайский Новый год. Праздник пройдет на катке в Центральном парке культуры и отдыха в рамках всероссийского проекта «Всей семьей». На нем появятся 10-метровый и огненный драконы. Начнется огненное шоу в 18 часов, сообщили в ЦПКиО.
— В 18.00 гигантский дракон прошествует по льду, после чего всех гостей праздника ждет сюрприз — огненное шоу, где появится дракон из огня, — рассказали в дирекции парка.
В программе праздника в честь китайского Нового года на катке в ЦПКиО Волгограда — семейный флешмоб в масках дракона, викторины, концерт, китайская музыка и национальные блюда.