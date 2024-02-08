В Самаре после снегопадов и плюсовой температуры ударит 25-градусный мороз

В ночь на воскресенье, 11 февраля 2024 года, в Самаре ударит мороз до −20…-25 градусов. Возможны изморозь и гололедица. Днем температура воздуха составит −10…-15 градусов. В ночь на понедельник, 12 февраля, ожидается мороз в −23 градуса. В последующие дни в регионе вновь начнет повышаться температура и пойдет снег.