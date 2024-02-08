В Самаре после снегопадов и плюсовой температуры ударит 25-градусный мороз

Погода готовит для жителей Самары и области новые испытания. На смену снегопадам и плюсовой температуре в регион придут гололед и морозы. Обстановка за окном начнет меняться к концу этой недели.
По данным Приволжского УГМС, в ночь на пятницу, 9 февраля 2024 года, в Самарской области возможны небольшой снег и поземок. Местами порывы ветра составят 15−20 м/с. На дорогах гололедица. Столбик термометра опустится до −11…-16 градусов. Днем тоже ожидаются небольшие осадки, ветер сбавит скорость до 7−12 м/с. Температура воздуха составит −9…-14 градусов.
В ночь на субботу, 10 февраля 2024 года, в регионе вновь ожидаются небольшой снег, гололедица, а также изморозь. Похолодает до −14…-19 градусов. В дневные часы будет немного «теплее» — около −8…-13 градусов.
В ночь на воскресенье, 11 февраля 2024 года, в Самаре ударит мороз до −20…-25 градусов. Возможны изморозь и гололедица. Днем температура воздуха составит −10…-15 градусов. В ночь на понедельник, 12 февраля, ожидается мороз в −23 градуса. В последующие дни в регионе вновь начнет повышаться температура и пойдет снег.