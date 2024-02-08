Мизулина хочет оплатить обеды школьнику на Камчатке, доедающему за другими

Прокуратура Камчатского края 1 февраля сообщила о проверке истории о директрисе Елизовской средней школы № 3, угрожающей сдать ученика в полицию за то, что он поедает порции одноклассников в столовой.
«Я хочу оплатить мальчику питание в школе, прошу семью связаться со мной», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.
В социальных сетях была опубликована аудиозапись, на которой, предположительно, директор школы № 3 в Елизово отчитывает ученика 9-го класса за поедание порций, отданных ему одноклассниками. Женщина угрожает подростку, что заявит на него в полицию, что он ворует еду, употребляет оскорбительные фразы.