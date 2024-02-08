Новый чеховский музей открыли в Таганроге

В Таганроге на базе историко-архитектурного музея-заповедника отрыли «Дом Павла Егоровича Чехова». Информацию об этом публикует министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Речь идет об истории дома, в который семья таганрогского купца Павла Чехова переехала 150 лет назад. Здесь писатель Антон Павлович Чехов создал свои первые юмористические рассказы и пьесу.
Экспозиция «Дом Павла Егоровича Чехова» располагается в пяти залах музея-заповедника. Для оформления использовали современные мультимедийные технологии. Инсталляции выполнены с помощью уникальных музейных предметов и видеопроекций, они дополняются аудиотекстом в исполнении профессиональных актеров.
— Знаковое событие не только для Таганрога, но и для всей Ростовской области. Это очередной, уже четвертый по счету объект, который несколько лет назад удалось выкупить у частных домовладельцев и отремонтировать. Полноценная экспозиция появилась здесь только сейчас, — рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.
Открытие прокомментировала также сенатор Инна Святенко.
— Музей уникальный. Уверена, что этот объект включат во все туристическое маршруты. Таганрог уже сейчас привлекателен для всех, кто изучает и интересуется русской литературой. Теперь с еще большим удовольствием его будут посещать истинные ценители, — отметила уроженка Таганрога, заместитель председателя Совета Федерации, сенатор Инна Святенко.
Добавим, в 2023 году на создание экспозиции «Дом П. Е. Чехова» из областного бюджета было выделено 18,9 млн рублей. Проект реализовали в рамках дорожной карты «Комплексное развитие Таганрога как туристического центра на период 2021—2023 годов».