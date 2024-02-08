Новый чеховский музей открыли в Таганроге

— Знаковое событие не только для Таганрога, но и для всей Ростовской области. Это очередной, уже четвертый по счету объект, который несколько лет назад удалось выкупить у частных домовладельцев и отремонтировать. Полноценная экспозиция появилась здесь только сейчас, — рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.