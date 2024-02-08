Коммунальная авария в Новосибирске стала причиной мусорного коллапса

«В связи с ремонтом теплосетей, у мусоровозов нет возможности подъехать к контейнерной площадке другим путем и сманеврировать в узком дворовом пространстве. Жильцы близлежащих домов вправе обратиться в управляющую организацию с вопросом о переносе места (площадки) для накопления ТКО», — рассказали в компании.