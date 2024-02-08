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Коммунальная авария в Новосибирске стала причиной мусорного коллапса

НОВОСИБИРСК, 8 февраля, ФедералПресс. В Новосибирске коммунальная авария стала причиной мусорного коллапса, который произошел на левом берегу. По словам жителей города, вывоз отходов невозможен из-за ремонта теплосетей. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе регионального оператора по вывозу ТКО.

«В связи с ремонтом теплосетей, у мусоровозов нет возможности подъехать к контейнерной площадке другим путем и сманеврировать в узком дворовом пространстве. Жильцы близлежащих домов вправе обратиться в управляющую организацию с вопросом о переносе места (площадки) для накопления ТКО», — рассказали в компании.

В МУП «САХ» добавили, что аналогичное предложение поступило в управляющую компанию. Регоператор принял решение временно заменить спецтехнику на более маневренную, меньшего размера. С ее помощью удастся добраться до мест скопления ТКО через арки домов.

ЖКХ