Коммунальная авария в Новосибирске стала причиной мусорного коллапса

«В связи с ремонтом теплосетей, у мусоровозов нет возможности подъехать к контейнерной площадке другим путем и сманеврировать в узком дворовом пространстве. Жильцы близлежащих домов вправе обратиться в управляющую организацию с вопросом о переносе места (площадки) для накопления ТКО», — рассказали в компании.
В МУП «САХ» добавили, что аналогичное предложение поступило в управляющую компанию. Регоператор принял решение временно заменить спецтехнику на более маневренную, меньшего размера. С ее помощью удастся добраться до мест скопления ТКО через арки домов.