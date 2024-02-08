Синоптики уточнили прогноз: на Челябинскую область надвигаются 30-градусные морозы

Что касается характера погоды, то в ближайшие сутки в регионе облачно с прояснением, ночью будет идти небольшой, местами — умеренный снег, в горах — сильный, днем в пятницу местами небольшой снег, в горах — умеренный. В большинстве районов ожидаются метели, на дорогах снежные заносы, гололедица в виде снежного наката, в горах сильная. Ветер юго-западный, западный ночью 8−13 м/с, местами порывы до 19 м/с, днем 6−11 м/с, кое-где порывы до 16 м/с.