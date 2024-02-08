Смертельная болезнь гуляет по Молдове: Ещё один случай заражения корью, родители заболевшего отказались в свое время от прививки

Заболевание выявили у 17-летнего жителя Яловен, сообщает Национальное агентство общественного здравоохранения. Подросток не был привит от кори по причине отказа родителей.
Заболевание началось 30 января с высокой температуры, кашля, конъюнктивита, позже появились кожные высыпания. Пациент обратился за медицинской помощью и был госпитализирован, пишет radiomoldova.md.
С начала года это второй случай кори, зарегистрированный в стране. Первый подтвердили у ребёнка из Оргеевского района.
Специалисты призывают население осознавать опасность распространения кори и других заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцинации. Это наиболее эффективный и безопасный метод профилактики.