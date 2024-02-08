В Новосибирской области ожидаются метели, похолодание и сильный ветер

Жителей просят обращать внимание на слабо закрепленные конструкции, например, рекламные щиты, провода, элементы кровли, обходить их стороной, так как они могут упасть от порывов ветра. Не следует парковать автомобили под старыми деревьями и слабо закрепленными конструкциями. Родителей просят следить за детьми, когда они находятся на улице во время плохой погоды.