В марте пройдет первая конференция VK для IT-сообщества

6 марта ведущие эксперты VK расскажут, как создаются и развиваются инновации, лежащие в основе продуктов компании. Гостей конференции VK JT ждут информативные лекции на множество важных тем: от формирования отказоустойчивой архитектуры сервисов с десятками миллионов пользователей в день до построения алгоритмов рекомендательных систем для платформ с любым типом контента и создания баз данных на сотни петабайт.
Эксперты VK выступят с техническими и продуктовыми докладами по четырем направлениям — «Архитектура & highload», «Machine Intelligence», «Продукт UX&UI» и «Безопасность» —, а потому участники конференции смогут в полной мере познакомиться с ключевыми продуктами компании. Отмечается, что ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, Mail.ru, RuStore, VK Реклама, VK Tech, VK Play, VK Музыка, VK Клипы и VK Видео будут представлены в отдельном пространстве.
«VK JT — пространство для диалога, где все говорят на одном языке. Наша первая технологическая конференция от идей докладов до тем для дискуссий создавалась разработчиками для разработчиков. Мы хотим дать возможность участникам посмотреть, что “под капотом” у самых охватных российских платформ, рассмотреть лучшие практики в IT, а также обсудить актуальные вопросы и тренды, которые определят индустрию на годы вперед», — рассказал вице-президент VK по AI, контентным и рекомендательным сервисам Антон Фролов.
Также на VK JT состоится совместный митап VK и «ГЭС-2», посвященный цифровой доступности. В частности, профессионалы расскажут, как делать онлайн-сервисы максимально комфортными в том числе для людей с инвалидностью. Участие в конференции бесплатное, регистрация доступна по ссылке.