В марте пройдет первая конференция VK для IT-сообщества

«VK JT — пространство для диалога, где все говорят на одном языке. Наша первая технологическая конференция от идей докладов до тем для дискуссий создавалась разработчиками для разработчиков. Мы хотим дать возможность участникам посмотреть, что “под капотом” у самых охватных российских платформ, рассмотреть лучшие практики в IT, а также обсудить актуальные вопросы и тренды, которые определят индустрию на годы вперед», — рассказал вице-президент VK по AI, контентным и рекомендательным сервисам Антон Фролов.