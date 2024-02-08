В пермской деревне продают верблюжонка

— Это мальчик. Когда он вырастет и станет половозрелым самцом, они с отцом будут конфликтовать, драться. Поэтому мы решили, что верблюжонку нужно найти новый дом, дать ему возможность найти для себя пару в другом месте, — так хозяйка в беседе с 59.ru объяснила решение о продаже.