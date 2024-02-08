В пермской деревне продают верблюжонка

В населенном пункте Заосиново Пермского края выставили на продажу 9-месячного верблюда. За питомца просят всего 100 тысяч рублей.
«Двугорбый верблюд, мальчик, контактный, добрый, здоровый. На верблюжьем молоке сидит, мамку сосет, ест сено, сенаж, овощи, зерносмесь», — указано в описании.
К объявление прикреплены фотографии: на них темно-коричневый верблюжонок в загоне с коровами. Ростом он практически не отличается от взрослых рогатых особей.
Елена, владелица животного, говорит что малыш родился от взрослой пары на страусиной ферме «Красавинский хуторок». Помимо верблюдов, страусов и коров в хозяйстве живут бизоны, свиньи, козы, кролики и другие питомцы. Гости из города часто приезжают посмотреть на зверей.
— Это мальчик. Когда он вырастет и станет половозрелым самцом, они с отцом будут конфликтовать, драться. Поэтому мы решили, что верблюжонку нужно найти новый дом, дать ему возможность найти для себя пару в другом месте, — так хозяйка в беседе с 59.ru объяснила решение о продаже.
К слову, покупатель уже нашелся. На следующей неделе верблюжонок отправится в частный зоопарк в Чусовой.