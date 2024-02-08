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Облсуд отменил наказание екатеринбургскому экс-священнику за дискредитацию армии

Свердловский областной суд отменил наказание экс-настоятелю храма святителя Иннокентия Московского в Екатеринбурге Владимиру Зайцеву по делу о дискредитации ВС РФ. Владимир Зайцев снял священнический сан в 2018 году.

Как сообщили ЕАН в пресс-службе Свердловского областного суда, в сентябре 2023 года Владимир Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал три материала с критикой действий Вооруженных сил России. По этому факту в полиции было возбуждено дело по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Верх-Исетский суд назначил бывшему священнику штраф 45 тыс. рублей.

Зайцев подал апелляционную жалобу в облсуд.

«Областной суд по итогам апелляционного рассмотрения судебный акт отменил, производство по делу прекратил. В ходе проверки материалов дела было установлено, что суд первой инстанции допустил нарушение в назначении Зайцеву наказания за пределами установленного срока давности, который истек накануне», — уточнили в суде.