Облсуд отменил наказание екатеринбургскому экс-священнику за дискредитацию армии

Как сообщили ЕАН в пресс-службе Свердловского областного суда, в сентябре 2023 года Владимир Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал три материала с критикой действий Вооруженных сил России. По этому факту в полиции было возбуждено дело по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Верх-Исетский суд назначил бывшему священнику штраф 45 тыс. рублей.