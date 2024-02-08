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В мэрии назвали главные угрозы для новосибирцев в феврале

В мэрии назвали главные угрозы, с которыми новосибирцы могут столкнуться в феврале.
Сейчас в Ричмонде: -2° 2 м/с 86% 766 мм рт. ст. +3°

Среди них переменчивая погода, увеличение числа ДТП и нарушение работы общественного транспорта.

Погода преподнесет новосибирцам сюрпризы. Так, в первой и второй декаде месяца температура воздуха будет выше нормы. Однако к концу февраля ожидается похолодание до −33.

Из-за скачка температур возможны повреждение ЛЭП, падение деревьев и неустойчивых конструкций. Водителей и пешеходов предупреждают о скользких дорогах и падении снега с крыш. Холод также может затормозить работу общественного транспорта.