В мэрии назвали главные угрозы для новосибирцев в феврале

Среди них переменчивая погода, увеличение числа ДТП и нарушение работы общественного транспорта.
Погода преподнесет новосибирцам сюрпризы. Так, в первой и второй декаде месяца температура воздуха будет выше нормы. Однако к концу февраля ожидается похолодание до −33.
Из-за скачка температур возможны повреждение ЛЭП, падение деревьев и неустойчивых конструкций. Водителей и пешеходов предупреждают о скользких дорогах и падении снега с крыш. Холод также может затормозить работу общественного транспорта.