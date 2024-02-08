В Уфе молодым ученым вручили жилищные сертификаты

«В 2023 году Акмуллинский университет получил грант главы РБ для господдержки молодых ученых на сумму более 17 млн рублей. Часть средств будет направлена на стажировки сотрудников вуза, а почти 12 миллионов рублей — на улучшение жилищных условий восьми молодых научно-педагогических работников вуза. Сертификат, сумма которого до двух миллионов рублей, поможет уменьшить ипотечный долг или стать весомым первоначальным взносом. Уверен, что такая поддержка мотивирует наших ученых на дальнейшие научные изыскания и преподавательскую деятельность», — подчеркнул ректор Акмуллинского университета Салават Сагитов.
В числе счастливчиков, получивших грант в этом году, доцент кафедры программирования и вычислительной математики Альбина Нафикова. Она занимается исследованиями в области технологии виртуальной и дополненной реальности и методики их применения в образовании. Альбина вместе с мужем купили частный дом в ипотеку, поэтому грант сейчас для их молодой семьи особенно актуален.
«Моя кандидатская диссертация посвящена моделированию процессов переноса радона в геологических средах. Это актуальная задача в области геологии и геофизики, поскольку полученные решения по исследованию радоновых полей могут быть использованы для прогнозирования сейсмических событий, поиска и оконтуривания нефтяных и газовых месторождений. В планах — продолжить научные исследования и заняться докторской диссертацией. Приятно, когда чувствуешь поддержку государства, особенно финансовую», — поделилась Альбина Ринатовна.
Напомним, что гранты для господдержки молодых ученых вузов Башкирии были утверждены указом главы региона в 2022 году. В первый год БГПУ имени Акмуллы получил субсидию в размере более 14 миллионов рублей.