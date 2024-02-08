В Уфе молодым ученым вручили жилищные сертификаты

«В 2023 году Акмуллинский университет получил грант главы РБ для господдержки молодых ученых на сумму более 17 млн рублей. Часть средств будет направлена на стажировки сотрудников вуза, а почти 12 миллионов рублей — на улучшение жилищных условий восьми молодых научно-педагогических работников вуза. Сертификат, сумма которого до двух миллионов рублей, поможет уменьшить ипотечный долг или стать весомым первоначальным взносом. Уверен, что такая поддержка мотивирует наших ученых на дальнейшие научные изыскания и преподавательскую деятельность», — подчеркнул ректор Акмуллинского университета Салават Сагитов.