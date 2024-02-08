В Перми в этом году откроют пять новых плоскостных парковок

В Пермской дирекции дорожного движения сообщили о том, что в этом году в городе будут открыты пять новых плоскостных парковок. От обычных придорожных, размещенных в карманах вдоль проезжей части улиц, плоскостные парковки отличаются тем, что у них есть отдельные въезды и выезды со шлагбаумами, а также системы фотовидеофиксации и видеонаблюдения. Стоимость одного часа — 20 рублей. Но если оставлять автомобиль на весь день, то платить нужно будет только за шесть часов, хотя сама парковка работает по будням с 9:00 до 19:00.