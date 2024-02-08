В Перми в этом году откроют пять новых плоскостных парковок

В Пермской дирекции дорожного движения сообщили о том, что в этом году в городе будут открыты пять новых плоскостных парковок. От обычных придорожных, размещенных в карманах вдоль проезжей части улиц, плоскостные парковки отличаются тем, что у них есть отдельные въезды и выезды со шлагбаумами, а также системы фотовидеофиксации и видеонаблюдения. Стоимость одного часа — 20 рублей. Но если оставлять автомобиль на весь день, то платить нужно будет только за шесть часов, хотя сама парковка работает по будням с 9:00 до 19:00.
Плоскостные парковки определяются в мобильном приложении как зона № 201. В Перми уже работают четыре такие парковки: на улице Попова вблизи зданий № 21 и № 23. на пересечении улиц Ленина и Попова, вдоль домов по улице Революции, 22 и 24, у дома № 7 по улице Пермской.
В этом году их число пополнят еще пять:
— в районе остановки «Разгуляй» по направлению к цирку.
— на пересечении улиц Екатерининской и Хохрякова в районе экстрим-парка.
— между улицами Белинского и Смирнова, напротив пожарной части.
— у ТРК «Семья».
— у гостиницы «Four Elements Perm» (улица Мира, 45).
При этом две из них — у экстрим-парка и на улице Мира — будут расположены в бесплатной зоне. Тем не менее за то, чтобы оставить там автомобили, придется платить по тем же правилам, что и за стоянку в зоне платных парковок.
— Обращаю внимание автомобилистов, что считается время непрерывного использования. Если автомобиль находится на парковке пять часов, затем покидает зону плоскостной парковки и возвращается обратно, отсчет начнется заново, и оплата будет почасовой, — рассказал начальник Пермской дирекции дорожного движения Дмитрий Артеменко.