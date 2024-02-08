Свердловские госавтоинспекторы отправили на штрафстоянку четыре автобуса

В Свердловской области 8 февраля сотрудники ГИБДД и Ространснадзора проверили проверки пассажирского транспорта. Госавтоинспекторы проверяли водителей автобусов на соблюдение ПДД, правил перевозки пассажиров, осуществление незаконной предпринимательской деятельности и предмет других нарушений, которые угрожают безопасности пассажиров.
— Выявлены многочисленные нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью граждан. Так, у четырех автобусов отсутствовала разрешительная документация на перевозку пассажиров, вследствие чего транспорт задержан и помещен на штрафную стоянку, — цитирует замначальника надзорной деятельности УГИБДД главка МВД по Свердловской области Александра Порубенко отдел пропаганды ГИБДД Свердловской области.
Также были выявлены автобусы с техническими неисправностями, а также транспорт без системы «ГЛОНАСС», путевой документации.
Нарушителей, как руководство организаций-перевозчиков, так и самих водителей, вызвали в Ространснадзор по УрФО на комиссии с участием сотрудников ГИБДД. По результатам встречи будут приняты решения.
— Всем грозят крупные штрафные санкции по статье 19.20 КоАП РФ, — добавили в ГИБДД.