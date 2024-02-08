Циклон «Ольга» парализовал движение на трассе Пермь — Екатеринбург в Прикамье

Напомним, обильные осадки пришли в Пермский край вместе с циклоном «Ольга». По прогнозам синоптиков, существенные снегопады продолжатся сегодня днем и ночью. В период со среды до пятницы можно ожидать прибавку снежного покрова в сумме примерно на 10 см, что больше трети месячной нормы.