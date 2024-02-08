Циклон «Ольга» парализовал движение на трассе Пермь — Екатеринбург в Прикамье

Из-за обильного снегопада трассу Пермь — Екатеринбург вновь сковали огромные пробки. Движение затруднено в районе в районе Кунгура и поселка Шадейка. Как сообщили в Госавтоинспекции Прикамья, дорожные службы и автоинспекторы прикладывают все усилия для возобновления движения на данном участке дороги.
Водителям рекомендуют соблюдать безопасную дистанцию, а также исключить опасные обгоны и выезды на встречную полосу. Так как именно в этот период повышается скорость и увеличивается риск попадания в занос.
Напомним, обильные осадки пришли в Пермский край вместе с циклоном «Ольга». По прогнозам синоптиков, существенные снегопады продолжатся сегодня днем и ночью. В период со среды до пятницы можно ожидать прибавку снежного покрова в сумме примерно на 10 см, что больше трети месячной нормы.