В Уфу временно ограничили въезд грузовикам

Так, движение для грузовиков закрыли на дорогах по следующим направлениям: Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Бирский тракт, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ.
Водителей призвали быть максимально внимательными при управлении транспортом.
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Так, движение для грузовиков закрыли на дорогах по следующим направлениям: Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Бирский тракт, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ.
Водителей призвали быть максимально внимательными при управлении транспортом.