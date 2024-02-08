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В Уфу временно ограничили въезд грузовикам

Сегодня до 22:00 в связи с плохой погодой ограничили въезд грузовиков в Уфу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Так, движение для грузовиков закрыли на дорогах по следующим направлениям: Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Бирский тракт, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ.

Водителей призвали быть максимально внимательными при управлении транспортом.