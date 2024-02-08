Три новые школы для двух тысяч детей построили за год в Новосибирске

В Новосибирске за 2023 год возвели новые здания для трёх школ общей вместимостью более двух тысяч учащихся. По итогам работы департамента образования мэрии, на базе действующих образовательных учреждений создали места для ещё четырёх тысяч школьников.
В городскую образовательную систему входят 472 учреждения, почти
300 тысяч обучающихся и более 36 тысяч сотрудников. Мэрия совместно с правительством обеспечивают ежегодное увеличение числа мест как для учеников, так и для дошкольников. Большое внимание уделяется воспитанию подростков.
«Остановлюсь на теме воспитания, в первую очередь патриотического воспитания.
Два года назад мы стали на правильную дорогу, в том числе и в вопросах отношения к воспитанию детей, патриотическому воспитанию, и здорово, что за этот период была реализована масса новых форматов, подходов, методов, проектов, идей. Задача — начинать выстраивать глубокое научное, методическое, методологическое сопровождение этой деятельности. Ни в коем случае нельзя бояться этой работы. Нельзя думать, что мы в чем-то перегибаем палку, нужно более активно этим заниматься, потому что это находит отклик у ребят», — заявил губернатор региона Андрей Травников.
По словам исполняющего обязанности мэра Олега Клемешова, благодаря увеличению бюджета для образовательной сферы, для детей создаётся безопасная и качественная образовательная среда. Капитальный ремонт школ проводят при поддержке областного правительства и нацпроектам. В течение нескольких лет в городе планируют возвести 17 школ. Строительство трёх из них начнётся в 2024 году. По поводу остальных администрация ведёт переговоры с застройщиками, которые возьмутся за проектирование и возведение зданий для образовательных учреждений.
В начале 2024-го в городе начали работу две школы — № 220 на улице Заровного вместимостью 825 учеников, а также № 54 на улице Крылова, рассчитанная на 485 ребят. Скоро откроется школа № 221 на улице Забалуева на 825 мест. За счёт перепрофилирования кабинетов и капитального ремонта в действующих образовательных учреждениях создали свыше четырёх тысяч дополнительных учебных мест, объяснил начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев.
В 2024-м закончится строительство 185-го лицея на улице Тургенева и
нового здания для школы № 57. Новую школу начнут возводить на улице Кубовой. Из городского бюджета направили средства на проектно-сметную документацию для реконструкции Экономического лицея. Инвесторы и департамент строительства и архитектуры мэрии работают по проектированию девяти учебных заведений, новых корпусов школы № 189 и лицея № 113.
Готов капремонт второго корпуса лицея № 159 за счет средств регионального бюджета и софинансирования из городского. В рамках государственной программы «Развитие образования» капитально отремонтировали здания школ № 167, 61 и 146. В ближайшие два года планируют провести капремонт ещё в 21 школе.
С 2018 года совместно с министерством образования области создали 11 936 мест для школьников, среди них 4 127 в 2023 году. В 2024-м количество прибавится на 950.
В микрорайонах с отсутствием спроса на места для дошкольников, здания детских садов передают начальным классам или детям с особыми возможностями здоровья. Например, Инженерном лицее НГТУ и гимназии № 7 открыли корпуса для начальных классов и структурные подразделения пяти коррекционных школ. За счет инвесторов ремонтируют лицей № 9 и школу № 112, чтобы также организовать в них дополнительные места.
Для ремонта здания начальных классов школы № 19 на улице Зыряновской готовят документацию. Раньше здесь работало негосударственное образовательное
учреждение.
С 2019 по 2021 годы в Новосибирске ввели 23 здания детских садов, благодаря этому местами обеспечили всех детей от трёх до семи лет. Особенность комплектования последних лет заключается в том, что родители желают получить место для ребенка в конкретном детском саду.
«Несмотря на завершение программы по строительству детских садов, работа
продолжается — получен акт ввода дошкольного отделения при школе № 219. От
застройщика муниципалитету безвозмездно передано здание детского сада на
улице Островского. Сейчас дефицит дошкольных мест остаётся только в нескольких
микрорайонах с интенсивной жилой застройкой», — добавил начальник департамента образования мэрии.