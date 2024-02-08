Три новые школы для двух тысяч детей построили за год в Новосибирске

«Остановлюсь на теме воспитания, в первую очередь патриотического воспитания.

Два года назад мы стали на правильную дорогу, в том числе и в вопросах отношения к воспитанию детей, патриотическому воспитанию, и здорово, что за этот период была реализована масса новых форматов, подходов, методов, проектов, идей. Задача — начинать выстраивать глубокое научное, методическое, методологическое сопровождение этой деятельности. Ни в коем случае нельзя бояться этой работы. Нельзя думать, что мы в чем-то перегибаем палку, нужно более активно этим заниматься, потому что это находит отклик у ребят», — заявил губернатор региона Андрей Травников.