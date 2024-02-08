Памятки по курортному сбору для туристов появились в Петербурге

Совсем немного времени осталось до введения курортного сбора в Петербурге. И хотя соответствующий закон вступил в силу 1 октября 2023 года, взымать с путешественников его начнут только с 1 апреля. Платить придется тем туристам, которые остановились в отелях, гостиницах, санаториях и других объектах размещения. Но есть несколько категорий граждан, которые будут освобождены от сбора. Узнать какие именно, а также разобраться в других тонкостях нововведения помогут специальные памятки, которые разработали специалисты комитета по развитию туризма вместе с экспертами рынка. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.