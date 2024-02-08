Цены на «Сапсаны» между Петербургом и Москвой зафиксируют 23 февраля

Цены на поезда «Сапсан» из Москвы в Петербург зафиксируют на 23 февраля. Акция будет распространяться на оба направления пути, сообщили в пресс-службе холдинга.
Путешественники смогут билеты по одной цене в независимости от числа дней, которые остались до отправления. Так, в компании решили поздравить россиян с Днем защитника Отечества и помочь сэкономить на проезде.
— Фиксируем цены на проезд в «Сапсанах» 23 февраля. Цена билетов на «Сапсаны» отправлением 23 февраля не будет меняться в зависимости от количества дней, оставшихся до поездки, и от спроса, как происходит в другое время, — объяснили в пресс-службе.
При этом акция распространяется на все «Сапсаны». Цена билета в базовом классе начинается от 2,3 тысячи рублей, а в экономическом — от 2,5 тысячи рублей. Отметим, что подробнее узнать о нововведениях можно на сайте пресс-службы.