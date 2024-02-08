Цены на «Сапсаны» между Петербургом и Москвой зафиксируют 23 февраля

— Фиксируем цены на проезд в «Сапсанах» 23 февраля. Цена билетов на «Сапсаны» отправлением 23 февраля не будет меняться в зависимости от количества дней, оставшихся до поездки, и от спроса, как происходит в другое время, — объяснили в пресс-службе.