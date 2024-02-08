Всему виной Балтийский циклон: после обеда в Калининградской области повалит снег

Из-за Балтийского циклона в регионе после обеда в четверг, 8 февраля, повалит снег. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
«Компактный волновой циклон, расположившийся в данный момент над Балтийским морем и отчётливо заметный на спутниковых снимках, смещается в сторону побережья. Подобные атмосферные формирования представляют собой “миниатюрную версию” циклона. <…> Уже при выходе на сушу данный вихрь быстро исчезнет как отдельная барическая система, однако он принесёт нам довольно интенсивные заряды мокрого снега/снега/крупы, которые начнутся уже в районе обеда на побережье и сохранятся во второй половине дня и вечером по области», — говорится в сообщении.
Местами ожидается формирование снежного покрова, ухудшение видимости и накат на дорогах. Водителей просят быть аккуратнее.
На западе региона температура воздуха утром в четверг достигла −1 градуса, что может вызвать образование гололедицы.