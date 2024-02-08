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Всему виной Балтийский циклон: после обеда в Калининградской области повалит снег

Непогода будет держаться в регионе и вечером.
Сейчас в Ричмонде: -2° 2 м/с 86% 766 мм рт. ст. +3°

Из-за Балтийского циклона в регионе после обеда в четверг, 8 февраля, повалит снег. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Компактный волновой циклон, расположившийся в данный момент над Балтийским морем и отчётливо заметный на спутниковых снимках, смещается в сторону побережья. Подобные атмосферные формирования представляют собой “миниатюрную версию” циклона. <…> Уже при выходе на сушу данный вихрь быстро исчезнет как отдельная барическая система, однако он принесёт нам довольно интенсивные заряды мокрого снега/снега/крупы, которые начнутся уже в районе обеда на побережье и сохранятся во второй половине дня и вечером по области», — говорится в сообщении.

Местами ожидается формирование снежного покрова, ухудшение видимости и накат на дорогах. Водителей просят быть аккуратнее.

На западе региона температура воздуха утром в четверг достигла −1 градуса, что может вызвать образование гололедицы.