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Омичи раскупили почти все билеты на концерт SHAMAN в «G-Drive Арене»

Стоимость оставшихся билетов варьируется от 1,7 до 100 тыс. рублей.

В Омске раскупили почти все билеты на концерт SHAMAN"а, который пройдет в «G-Drive Арене» 27 февраля.

На момент написания материала для покупки были доступны 251 место в секторах и 74 в партере. Их стоимость колеблется от 1,7 до 7 тыс. рублей. Свободны также три ложи. За билет в ближайшую к сцене придется отдать 100 тыс. рублей. За две подальше — 80 тыс. рублей.

Отметим, до концерта SHAMAN'а в «G-Drive Арене» запланированы еще два мероприятия — концерт «Диско 90-х» (24 февраля) и ледовое шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады».

музыка