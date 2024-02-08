Омичи раскупили почти все билеты на концерт SHAMAN в «G-Drive Арене»

На момент написания материала для покупки были доступны 251 место в секторах и 74 в партере. Их стоимость колеблется от 1,7 до 7 тыс. рублей. Свободны также три ложи. За билет в ближайшую к сцене придется отдать 100 тыс. рублей. За две подальше — 80 тыс. рублей.