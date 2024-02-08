Опасаться ли алматинцам повторного схода оползня

Как ранее отмечал аким Медеуского района Алматы Еркебулан Оразалин, имеется несколько вероятных причин схода оплывины на дома. Так, по версии ДЧС Алматы, одна из предварительных причин произошедшего — это переувлажнение грунта по причинам техногенного характера. По линии «Казселезащиты» имеются предположения о том, что одна из причин — это подземная водопроводная труба, построенная хозяйственным способом жителями верхней линии домов. Наряду с этим среди возможных версий — неправильно установленная труба ливневой канализации жителями верхней линии домов, а также септики, которые обеспечивают сброс жидкости в обрыв в горной местности.