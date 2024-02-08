В Омске скончался изобретатель и профессор СибГУФК Лысаковский

Озвучено, что заслуги Игоря Лысаковского признавали не только на уровне вуза. В частности, он дважды отмечен премией губернатора Омской области как автор лучшего исследования в области физической культуры и спорта. Кроме того, в 2014 году он удостоен медали Петра Лесграфта «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в развитии спортивной науки и образования», врученной лично главой Минспорта РФ.