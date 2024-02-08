В Омске скончался изобретатель и профессор СибГУФК Лысаковский

Указано, что ветеран СибГУФК, которого характеризуют как наставника нескольких поколений его преподавателей и обучающихся, скончался в возрасте 86 лет.
«57 лет Игорь Трофимович Лысаковский посвятил работе в ОГИФК — СибГАФК — СибГУФК (с 1964 по 2021 годы), пройдя путь от преподавателя до профессора. Именно в физкультурном вузе Игорь Трофимович состоялся как авторитетный учёный с мировым именем, под руководством которого велась разработка новейших технологий и контрольно-измерительных приборов, ориентированных на повышение спортивных результатов», — поясняют представители учебного заведения.
За годы карьеры Игорь Трофимович подготовил свыше 70 научно-методических работ, а также получил 10 авторских свидетельств на изобретения и рационализаторские предложения. Например, в 1985 году он получил патент на устройство для тренировки спортсменов-метателей.
Озвучено, что заслуги Игоря Лысаковского признавали не только на уровне вуза. В частности, он дважды отмечен премией губернатора Омской области как автор лучшего исследования в области физической культуры и спорта. Кроме того, в 2014 году он удостоен медали Петра Лесграфта «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в развитии спортивной науки и образования», врученной лично главой Минспорта РФ.
По опубликованным данным, гражданская панихида намечена на 13 часов 10 февраля 2024 года в зале прощаний на Олега Кошевого, 94.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Игоря Трофимовича Лысаковского.