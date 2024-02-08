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В пятницу в Воронеж нагрянет 13-градусный мороз

В пятницу в Воронеже ожидается резкое похолодание, которое придет на смену оттепели. По данным регионального Гидрометцентра, столбики термометров уже завтра могут опуститься до 12 градусов.
Сейчас в Ричмонде: -2° 2 м/с 86% 766 мм рт. ст. +3°

Правда, столь низкая температура может наблюдаться в городе лишь в ночные и предутренние часы, днем же будет не ниже −5 — −7 градусов. Помимо этого, ожидается дождь, мокрый снег, а на дорогах по-прежнему будет гололедица. Погода в пятницу будет «нелетной» еще и из-за сильного ветра, что вместе с гололедицей может привести к очередному «беспилотному» катанию машин на парковках, о чем «МК в Воронеже» сообщал ранее.

В субботу, согласно прогнозам синоптиков, похолодает еще сильнее — до −8 днем и — 13 ночью. В выходной на город обрушатся осадки в виде снега.