Названа дата открытия легендарного кинотеатра в Краснодаре

На текущий момент в здание идут работы по ремонту систем электроснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования. Ставят перегородки и ремонтируют лестницы. По окончании ремонта здесь создадут современное молодежное пространство с возможностью проведения мероприятий различных форматов, от показа фильмов до КВНа (6+).
Этот легендарный кинотеатр — излюбленное место горожан. Один из немногих он находится не на территории торгового центра. Возле здания расположен сквер, куда жители и гости краевой столицы ходили гулять до или после киносеанса.
— Уже в этом году здесь снова «закипит жизнь». Это историческое и по-настоящему ценное место для Краснодара, — написал Евгений Наумов.
Напомним, с 2000 года здание кинотеатра общей площадью 1350,5 кв. м, расположенное по ул. Ставропольской, 236, находилось в аренде у компании «Монитор» (18+). Срок аренды закончился в 2020 году, после чего здание стояло закрытым.