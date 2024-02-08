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Названа дата открытия легендарного кинотеатра в Краснодаре

Мэр Краснодара Евгений Наумов показал ход реконструкции кинотеатра Болгария. Завершение работ планируется на лето этого года. Об этом глава краевой столицы сообщил в своих соцсетях.

На текущий момент в здание идут работы по ремонту систем электроснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования. Ставят перегородки и ремонтируют лестницы. По окончании ремонта здесь создадут современное молодежное пространство с возможностью проведения мероприятий различных форматов, от показа фильмов до КВНа (6+).

Этот легендарный кинотеатр — излюбленное место горожан. Один из немногих он находится не на территории торгового центра. Возле здания расположен сквер, куда жители и гости краевой столицы ходили гулять до или после киносеанса.

— Уже в этом году здесь снова «закипит жизнь». Это историческое и по-настоящему ценное место для Краснодара, — написал Евгений Наумов.

Напомним, с 2000 года здание кинотеатра общей площадью 1350,5 кв. м, расположенное по ул. Ставропольской, 236, находилось в аренде у компании «Монитор» (18+). Срок аренды закончился в 2020 году, после чего здание стояло закрытым.

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