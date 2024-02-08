В Симферополе 600 камер подключат к проекту «Безопасный город»

В 2024 году в Симферополе около 600 камер планируют подключить к проекту «Безопасный город». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Михаил Афанасьев.
По его словам, в настоящее время в крымской столице к «Безопасному городу» подключены 417 камер видеонаблюдения. 354 из них ввели в эксплуатацию в 2023 году.
— В течение 2024 года мы продолжим развивать систему видеонаблюдения в нашем городе и планируем подключить еще около 600 камер, — рассказал руководитель администрации.
Градоначальник отметил, что 150 из них установят на общественных территориях, а еще 450 — во дворах многоэтажек.
— Сейчас ведутся работы по нанесению на картографическую основу видеокамер, расположенных на территории города, — добавил Афанасьев.
По его словам, такие меры позволят всем службам получать информацию и осуществлять оперативный мониторинг территорий.