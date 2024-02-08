В Башкирии введены ограничения движения на 16 участках автодорог

Для пассажирских и большегрузных автотранспортных средств:
Введено на 1 участке автомобильной дороги регионального значения общей протяженностью 180 км с 07:00 мск 08.02.2024 до 19:00 мск 08.02.2024:
— регионального значения Уфа — Инзер — Белорецк 42 — 222 км (Архангельский район, Белорецкий район) (протяженность 180 км).
Введено на 3 участках автомобильных дорог регионального значения, на 1 участке автомобильной дороги местного значения с 11:30 мск 08.02.2024 до 20:00 мск 08.02.2024:
— регионального значения Уфа — Бирск — Янаул 33 — 180 км (Благовещенский район, Бирский район, Бураевский район), (протяженность 147 км).
— регионального значения Бирск — Тастуба — Сатка 0 — 148 км (Бирский район, Мишкинский район, Караидельский район) (протяженность 148 км).
— регионального значения Дюртюли — Нефтекамск 0 — 39 км (Дюртюлинский район, Краснокамский район), (протяженность 39 км).
— межмуниципального значения Дюртюли — Бураево 0 — 27 км (Дюртюлинский район), (протяженность 27 км).
Продлено с 16:00 мск 08.02.2024 до 08:00 мск 09.02.2024:
на 9 участках автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяженностью 436 км:
— регионального значения Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы 0 — 133 (Белебеевский район, Туймазинский район, Бакалинский район), (протяженность 133 км);
— регионального значения Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск 209 — 268 км (Белорецкий район, Абзелиловский район), (протяженность 59 км);
— регионального значения Белорецк — Учалы — Миасс 2 — 99 км (Белорецкий район, Учалинский район), (протяженность 97 км);
— межмуниципального значения Белебей — Приютово 2 — 31 км, (Белебеевский район), (протяженность 29 км);
— межмуниципального значения Аксаково — Малиновка 0 — 5 км (Белебеевский район), (протяженность 5 км);
— межмуниципального значения Аксеново — Аксаково — Белебей 0 — 39 км (Альшеевский район, Белебеевский район) (протяженность 39 км).
— межмуниципального значения Белебей — Ермолкино 0 — 13 км, (Белебеевский район), (протяженность 13 км);
— регионального значения Бураево — Староболтачево — Куеда — 0 — 25 км (Бураевский район), (протяженность 25 км);
— межмуниципального значения Дюртюли — Бураево — 27 — 63 км (Бураевский район), (протяженность 36 км);
прекращение движения для всех видов автотранспортных средств:
на 2 участках автомобильной дороги регионального и местного значения общей протяженностью 207 км:
— регионального значения Магнитогорск — Ира км 101 — 241 км (Баймакский район, Зилаирский район), (протяженность 140 км);
— межмуниципального значения Акъяр — Большеабишево 0 — 67 км (Хайбуллинский район), (протяженность 67 км).