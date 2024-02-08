Первоцветы проснулись в Ботаническом саду Петербурга

Февраль только начался, а в Ботаническом саду Петербурга горожане заметили первые признаки медленно наступающей весны. Посреди снега неожиданно проснулись первоцветы — весенник зимний. Фотографиями удивительной находки пользователи поделились в группе «Грибы и грибники» во «ВКонтакте».
— На белом снегу и в мороз, эти желтенькие бутончики, как маленькие солнышки, смотрятся особо нежно. Скоро весна, — написали петербуржцы.
Морозоустойчивость цветов впечатляет, поскольку сегодня, 8 февраля, в городе на Неве заметно холодно. По данным синоптика Михаила Леуса, столбик термометра опустится до −14 градусов. Однако погода обещает быть преимущественно сухой и солнечной. Поэтому петербуржцам и гостям города не стоит забывать про теплые вещи, особенно отправляясь на прогулку в Ленобласть. Ведь там местами морозы опустятся до −22 градусов.