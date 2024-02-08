На благоустроенной Фестивальной аллее в Калининграде высадят 21 бук. Об этом сообщает администрация города на своей странице «ВКонтакте».
Сейчас власти ищут подрядчика для выполнения работ. Победителю торгов предстоит высадить 21 бук «Триколор» вдоль велопешеходной зоны между улицами Леонова и Комсомольской. Деревья должны быть высотой не менее 3,5 метра. В течение года подрядчику необходимо регулярно пропалывать, подкармливать и поливать растения.
На закупку буков выделили один миллион рублей. Посадку нужно выполнить до 15 марта.
Ранее в Калининграде благоустроили участок Фестивальной аллеи между улицами Леонова и Комсомольской. На территории убрали парковку, замостили новое покрытие тротуара и велодорожки, установили освещение, скамейки и урны. Кроме того, здесь переложили трамвайные пути.
В январе глава администрации Калининграда Елена Дятлова предложила продлить велопешеходную зону на Фестивальной аллее до Советского проспекта. К проектированию приступят не раньше лета.