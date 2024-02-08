На благоустроенной Фестивальной аллее в Калининграде высадят 21 бук

Сейчас власти ищут подрядчика для выполнения работ. Победителю торгов предстоит высадить 21 бук «Триколор» вдоль велопешеходной зоны между улицами Леонова и Комсомольской. Деревья должны быть высотой не менее 3,5 метра. В течение года подрядчику необходимо регулярно пропалывать, подкармливать и поливать растения.