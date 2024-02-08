В Воронеже светофоры будут работать в новом режиме

8 и 9 февраля светофоры на десяти перекрестках в Воронеже переключат на сетевой адаптивный режим управления, сообщили в пресс-службе министерства дорожной деятельности Воронежской области.
Около месяца светофоры будут работать в таком режиме для сбора информации о параметрах транспортных потоков и настройки светофорного регулирования на указанных участках в режиме реального времени с учетом дорожной обстановки.
8 февраля в 11:00 начнется переключение светофоров по адресам:
бульвар Победы — улица 60-й Армии;
улица Генерала Лизюкова — улица 60-й Армии;
улица Генерала Лизюкова, остановка «Поликлиника № 4»;
улица Генерала Лизюкова — улица Маршала Жукова;
бульвар Победы — улица Маршала Жукова.
9 февраля в 11:00 переключат объекты по адресам:
улица Шишкова — улица Хользунова;
улица Шишкова — улица Беговая;
улица Шишкова — улица 45-й Стрелковой Дивизии;
улица 45-й Стрелковой Дивизии — переулок Здоровья;
улица 45-й Стрелковой Дивизии, остановка «Улица Леваневского».