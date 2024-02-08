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В Воронеже светофоры будут работать в новом режиме

Минимум на десяти перекрестках светофоры переключат на сетевой адаптивный режим.

8 и 9 февраля светофоры на десяти перекрестках в Воронеже переключат на сетевой адаптивный режим управления, сообщили в пресс-службе министерства дорожной деятельности Воронежской области.

Около месяца светофоры будут работать в таком режиме для сбора информации о параметрах транспортных потоков и настройки светофорного регулирования на указанных участках в режиме реального времени с учетом дорожной обстановки.

8 февраля в 11:00 начнется переключение светофоров по адресам:

бульвар Победы — улица 60-й Армии;

улица Генерала Лизюкова — улица 60-й Армии;

улица Генерала Лизюкова, остановка «Поликлиника № 4»;

улица Генерала Лизюкова — улица Маршала Жукова;

бульвар Победы — улица Маршала Жукова.

9 февраля в 11:00 переключат объекты по адресам:

улица Шишкова — улица Хользунова;

улица Шишкова — улица Беговая;

улица Шишкова — улица 45-й Стрелковой Дивизии;

улица 45-й Стрелковой Дивизии — переулок Здоровья;

улица 45-й Стрелковой Дивизии, остановка «Улица Леваневского».