Прощание и похороны актрисы Елены Сафроновой прошли в Беларуси

В Могилевском областном театре драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича, который находится в Бобруйске, 8 февраля попрощались с мастером сцены, актрисой Еленой Сафроновой. 71-летняя артистка ушла из жизни 6 февраля. В театре в Бобруйске она прослужила 43 года.
Прощание проходило в фойе театра. Коллеги, родные и близкие Елены Сафроновой вспоминали сыгранные ею роли, фото из спектаклей с ее участием демонстрировались на экране.
— Я надеюсь, там, куда она ушла, есть какой-то небесный театр. Пусть она сыграет в нем все роли, о которых мечтала здесь, — такими трогательными словами попрощались с актрисой.
В последний путь Сафронову провожали по установившейся традиции аплодисментами.