Прощание и похороны актрисы Елены Сафроновой прошли в Беларуси

В Могилевском областном театре драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича, который находится в Бобруйске, 8 февраля попрощались с мастером сцены, актрисой Еленой Сафроновой. 71-летняя артистка ушла из жизни 6 февраля. В театре в Бобруйске она прослужила 43 года.