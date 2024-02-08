Минобороны сообщило о возвращении из плена 100 российских военных

Все освобожденные будут доставлены в Москву на самолетах военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.