Минобороны сообщило о возвращении из плена 100 российских военных

Об этом 8 февраля сообщили в Минобороны РФ.
«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 100 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 100 военнопленных ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.)», — отметили в ведомстве.
Все освобожденные будут доставлены в Москву на самолетах военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Отмечено, что при возвращении российских военных из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).