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Местами до −15 °С. Какой будет погода в Беларуси 9 февраля

Ночью 9 февраля местами по республике ожидается усиление морозов. Осадки в ближайшие сутки возможны в некоторых районах, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Белгидромет.
Сейчас в Ричмонде: +13° 4 м/с 35% 765 мм рт. ст. +10°
Источник: РИА "Новости"

Вероятен не особо густой туман, сохранится гололедица. Все это потребует от водителей повышенной внимательности и осторожности при управлении транспортными средствами. Они должны быть готовы к эксплуатации в условиях пониженных температур.

Ночью по стране прогнозируется от −1 °С в ее юго-западной части до −11 °С по северо-востоку.

При прояснениях похолодает до −15 °С. В течение дня потеплеет до +2 °С.

В Бресте и Гродно днем можно рассчитывать максимум на пару градусов тепла. В Минске и Гомеле будет −1… +1 °С, в Могилеве — до −2 °С, в Витебске — на градус морознее.

Ни в одном из этих городов, как и в целом по Беларуси, порывов ветра не предвидится. Осадки могут выпасть в южных районах республики. В Бресте высока вероятность снега, не исключен мокрый.