Местами до −15 °С. Какой будет погода в Беларуси 9 февраля

Вероятен не особо густой туман, сохранится гололедица. Все это потребует от водителей повышенной внимательности и осторожности при управлении транспортными средствами. Они должны быть готовы к эксплуатации в условиях пониженных температур.
Ночью по стране прогнозируется от −1 °С в ее юго-западной части до −11 °С по северо-востоку.
При прояснениях похолодает до −15 °С. В течение дня потеплеет до +2 °С.
В Бресте и Гродно днем можно рассчитывать максимум на пару градусов тепла. В Минске и Гомеле будет −1… +1 °С, в Могилеве — до −2 °С, в Витебске — на градус морознее.
Ни в одном из этих городов, как и в целом по Беларуси, порывов ветра не предвидится. Осадки могут выпасть в южных районах республики. В Бресте высока вероятность снега, не исключен мокрый.