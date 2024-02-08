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В Молдове продолжается февральская аномалия: По-весеннему +17, без дождя и ветра, а к выходным станет ещё теплее

Прогноз погоды в Молдове на пятницу, 9 февраля 2024.
Сейчас в Ричмонде: +13° 4 м/с 35% 765 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

По данным синоптиков, днём 9 февраля в Кишинёве воздух прогреется до 17 градусов тепла. Переменная облачность, ветер лёгкий — 6−19 км/ч. Вероятность осадков — минимальная. Прогулки в пятницу и следующие выходные обещают быть приятными. Ночью температурные показатели снизятся до 3−5 градусов тепла.

На юге Молдовы — до 18 градусов, ночью до 7 градусов тепла.

На севере чуть прохладнее: днём 14−15 градусов, ночью — 2−3 градуса с знаком плюс.

Однако не спешите прятать тёплые вещи. К концу недели синоптики прогнозируют похолодание, ночью вернутся морозы.