В Молдове продолжается февральская аномалия: По-весеннему +17, без дождя и ветра, а к выходным станет ещё теплее

По данным синоптиков, днём 9 февраля в Кишинёве воздух прогреется до 17 градусов тепла. Переменная облачность, ветер лёгкий — 6−19 км/ч. Вероятность осадков — минимальная. Прогулки в пятницу и следующие выходные обещают быть приятными. Ночью температурные показатели снизятся до 3−5 градусов тепла.