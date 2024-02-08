В Молдове продолжается февральская аномалия: По-весеннему +17, без дождя и ветра, а к выходным станет ещё теплее

По данным синоптиков, днём 9 февраля в Кишинёве воздух прогреется до 17 градусов тепла. Переменная облачность, ветер лёгкий — 6−19 км/ч. Вероятность осадков — минимальная. Прогулки в пятницу и следующие выходные обещают быть приятными. Ночью температурные показатели снизятся до 3−5 градусов тепла.
На юге Молдовы — до 18 градусов, ночью до 7 градусов тепла.
На севере чуть прохладнее: днём 14−15 градусов, ночью — 2−3 градуса с знаком плюс.
Однако не спешите прятать тёплые вещи. К концу недели синоптики прогнозируют похолодание, ночью вернутся морозы.