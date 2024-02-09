Жена Панкратова-Черного опровергла информацию о сердечном приступе у артиста

Александр Панкратов-Черный — народный артист РФ и Южной Осетии. Широкую известность ему принесли роли в фильмах Карена Шахназарова «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх». Также он снимался в картинах «Где находится Нофелет?», «Забытая мелодия для флейты», «За прекрасных дам!», «Небеса обетованные», «Ширли-Мырли», сериале «Мастер и Маргарита» и многих других.