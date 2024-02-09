Что можно и нельзя делать в день Иоанна Златоуста 9 февраля, который называют Златоустов огонь

Запрещено как дарить, так и получать подарки. Подобное может принести неприятности. Не рекомендуется делать серьезные покупки. Нельзя вертеть на пальце кольцо, так как это может грозить предательством и изменой. Кроме того, не следует грубо обращаться с кошками. День не подходит для того, чтобы посещать развлекательные мероприятия.