Что можно и нельзя делать в день Иоанна Златоуста 9 февраля, который называют Златоустов огонь

Православная церковь 9 февраля вспоминает Иоанна Златоуста. В народе празднуют Златоустов день. Есть еще одно название — Златоустов огонь. Оно связано с тем, что в указанную дату прославляли огонь, а также печь, которые символизируют уют.
Что нельзя делать 9 февраля
Запрещено как дарить, так и получать подарки. Подобное может принести неприятности. Не рекомендуется делать серьезные покупки. Нельзя вертеть на пальце кольцо, так как это может грозить предательством и изменой. Кроме того, не следует грубо обращаться с кошками. День не подходит для того, чтобы посещать развлекательные мероприятия.
Что можно делать 9 февраля
По традиции, в Златоустов день всегда топили печь. Причем дрова нужно было складывать таким образом, чтобы они сразу загорелись и образовали так называемое золотое устье печи. А еще хозяйки готовили расстегаи с капустой и грибами.
Согласно приметам, облака, плывущие против ветра, говорят про снегопад. В том случае, если оттепель, то ожидаются морозы. К слову, тусклые звезды указывают на потепление.