Потом сразу толпой ринутся?: обстановка в Китае удивила многих приморцев

В Китайский Новый год российские туристы в граничащем с Приморским краем китайском городе Суйфэньхэ не останутся голодными, убеждают местные СМИ. Как узнало издание «Цзиньжи Суйфэньхэ» (12+), в городе более 60 ресторанов и закусочных останутся открытыми в новогодние праздники, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Being (18+).
Отмечается, что заведения общепита гарантируют также работу доставки готовой еды на дом при помощи мобильных приложений.
В списке среди ресторанов, которые останутся открытыми в праздничные дни, фигурирует ресторан русской и западной кухни «Максим», а из списка кафе «с русским колоритом», открытым в праздники, останется кафе «Пушкин».
В рубрике «фаст-фуд» среди заведений, которые будут работать на новогодние праздники, указаны такие заведения, как ресторан с кашами и баоцзи «Шаодавэй» и пельменная Байцзи. В новогодние праздники также неизменно будет работать ресторан сети KFC.
Основная часть развлекательных заведений, ресторанов и магазинов в Суйфэньхэ уже закрылась на новогодние выходные.
Китайский Новый год в этом году будет отмечаться в ночь с 9 на 10 февраля. Дни с 10 по 17 февраля в КНР объявлены выходными.
Надо отметить, что в праздники некоторые переходы закроются. К примеру, автомобильный погранпереход Мишань-Турий Рог не будет работать 10, 11, 12 и 13 февраля.