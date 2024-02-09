Потом сразу толпой ринутся?: обстановка в Китае удивила многих приморцев

В Китайский Новый год российские туристы в граничащем с Приморским краем китайском городе Суйфэньхэ не останутся голодными, убеждают местные СМИ. Как узнало издание «Цзиньжи Суйфэньхэ» (12+), в городе более 60 ресторанов и закусочных останутся открытыми в новогодние праздники, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Being (18+).