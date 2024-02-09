Что произошло в Иркутске в ночь на 9 февраля 2024 года: последние новости

В пресс-службе Иркутского городского ГИБДД сообщили, что за первый месяц 2024 года в городе зарегистрировано 20 ДТП с участием пешеходов. Из них 18 происходили из-за невнимательности водителей, которые не уступили дорогу на пешеходных переходах. Для предотвращения подобных происшествий сотрудники ГИБДД осуществляют скрытое патрулирование у переходов во всех районах города, отметили в пресс-службе.