Центр без воды: серьезная коммунальная авария во Владивостоке 9 февраля

Минувшей ночью пятницы, 9 февраля, в центре Владивостока произошла коммунальная авария, сообщает ИА PrimaMedia. Потоки воды буквально хлынули на проезжую часть и тротуары.
Сейчас на месте уже работают специалисты. Заявка поступила в Примводоканал еще ночью.
«Заявка о разливе по адресу, Светланская, 83. Линию закрыли, выявляют место течи», — сообщили в пресс-службе ведомства.
К слову, из-за коммунальной аварии без воды остались дома в центре города.
В администрации Владивостока информацию про аварийное отключение также подтвердили:
«На водопроводе произошла аварийная ситуация. В настоящее время специалисты Примводоканала проводят ремонтные работы. Ориентировочно до 19:00 планируют завершить работы и возобновить подачу холодной воды».