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Центр без воды: серьезная коммунальная авария во Владивостоке 9 февраля

Специалисты перекрыли линию и ищут место порыва.
Источник: PrimaMedia.ru

Минувшей ночью пятницы, 9 февраля, в центре Владивостока произошла коммунальная авария, сообщает ИА PrimaMedia. Потоки воды буквально хлынули на проезжую часть и тротуары.

Сейчас на месте уже работают специалисты. Заявка поступила в Примводоканал еще ночью.

«Заявка о разливе по адресу, Светланская, 83. Линию закрыли, выявляют место течи», — сообщили в пресс-службе ведомства.

К слову, из-за коммунальной аварии без воды остались дома в центре города.

В администрации Владивостока информацию про аварийное отключение также подтвердили:

«На водопроводе произошла аварийная ситуация. В настоящее время специалисты Примводоканала проводят ремонтные работы. Ориентировочно до 19:00 планируют завершить работы и возобновить подачу холодной воды».

ЖКХ