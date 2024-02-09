О тайнах египетских мумий поведает новая выставка в музее имени Арсеньева

Среди ценнейших артефактов из коллекции древнеегипетского искусства, которые смогут увидеть посетители Музея Арсеньева, есть жертвенник, относящийся к Позднему периоду XXVI династии, VII—VI вв. до н.э. Надпись на нём гласит: «Бог богов, да даст он землю и всё, что в ней, вечно и бесконечно. В мире и любви, вечно и бесконечно».